Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
08:43, 31 мая 2024Путешествия

В аэропортах двух российских городов временно ограничили полеты

Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска временно ограничили полеты

Фото: Unsplash

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая на работу двух аэропортов в Татарстане: Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) ввели временные ограничения. В частности, аэропорт Казани не принимает и не отправляет воздушные суда с 05:57 по московскому времени, аэропорт Нижнекамска — с 06:24 по Москве.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
Какое оружие есть у Украины:самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ
22 октября 2022

Беспилотники заметили в Казани утром в пятницу, 31 мая. В некоторых районах региона прозвучала сирена, в республике ввели план «Ковер». Официально информацию об этом власти не комментировали.

В сети также опубликовали кадры замеченного в Татарстане беспилотника. После сообщений о беспилотниках в Татарстане на предприятиях объявили эвакуацию.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности атаки беспилотников ВСУ на Казань

      Россиянин ударил головой в лицо участкового и попал под суд

      С одной страны СНГ сняли все ограничения на полеты в Евросоюз

      «Ростех» нарастил выпуск двигателей для БМП и БМД

      В Харьковской области назвали границы будущей российской санитарной зоны

      Стилистка объяснила желание Меган Маркл скрывать ноги под одеждой

      106-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

      Украина выпустила по России «Нептуны» и 29 беспилотников. Какие регионы попали под атаку?

      Артемий Лебедев заявил об отсталости Европы

      Звуки сирен в атакованном беспилотниками Татарстане попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше