В аэропортах двух российских городов временно ограничили полеты

Росавиация: аэропорты Казани и Нижнекамска временно ограничили полеты

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале.

Кореняко уточнил, что для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов утром 31 мая на работу двух аэропортов в Татарстане: Казани (код ICAO: UWKD) и Нижнекамска (UWKE) ввели временные ограничения. В частности, аэропорт Казани не принимает и не отправляет воздушные суда с 05:57 по московскому времени, аэропорт Нижнекамска — с 06:24 по Москве.

Беспилотники заметили в Казани утром в пятницу, 31 мая. В некоторых районах региона прозвучала сирена, в республике ввели план «Ковер». Официально информацию об этом власти не комментировали.

В сети также опубликовали кадры замеченного в Татарстане беспилотника. После сообщений о беспилотниках в Татарстане на предприятиях объявили эвакуацию.