Пассажиры задержанного рейса потеряли сознание из-за жары в самолете

Несколько пассажиров рейса Air India потеряли сознание из-за жары в самолете

Несколько пассажиров рейса авиакомпании Air India потеряли сознание из-за жары в салоне самолета. Подробностями истории поделилось издание India Today.

Путешественники пожаловались, что рейс из Дели в Сан-Франциско, который должен был состояться в четверг, 30 мая, задержали на сутки из-за «эксплуатационных проблем». Изначально пассажирам сообщили, что вылет отложили на шесть часов, и им пришлось ждать, сидя в воздушном судне без кондиционера.

Индийская журналистка Швета Пундж рассказала на своей странице в соцсети X, что после того как несколько человек упали в обморок, пассажиров попросили выйти из самолета. Она назвала ситуацию бесчеловечной и попросила министра гражданской авиации Индии обратить на нее внимание.

В марте пассажирка Ryanair застряла в самолете со сломанным кондиционером и упала в обморок из-за начавшегося приступа астмы. У женщины перестал работать ингалятор, а члены экипажа отказались выпустить ее подышать воздухом.

