Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:10, 31 мая 2024Путешествия

Пассажиры задержанного рейса потеряли сознание из-за жары в самолете

Несколько пассажиров рейса Air India потеряли сознание из-за жары в самолете

Фото: Jacky Watt / Unsplash

Несколько пассажиров рейса авиакомпании Air India потеряли сознание из-за жары в салоне самолета. Подробностями истории поделилось издание India Today.

Путешественники пожаловались, что рейс из Дели в Сан-Франциско, который должен был состояться в четверг, 30 мая, задержали на сутки из-за «эксплуатационных проблем». Изначально пассажирам сообщили, что вылет отложили на шесть часов, и им пришлось ждать, сидя в воздушном судне без кондиционера.

Материалы по теме:
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура» Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
«Сначала у меня сильно заболело горло и поднялась температура»Что спасает жизнь российских туристов в путешествиях?
Реклама
15 ноября 2023
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022

Индийская журналистка Швета Пундж рассказала на своей странице в соцсети X, что после того как несколько человек упали в обморок, пассажиров попросили выйти из самолета. Она назвала ситуацию бесчеловечной и попросила министра гражданской авиации Индии обратить на нее внимание.

В марте пассажирка Ryanair застряла в самолете со сломанным кондиционером и упала в обморок из-за начавшегося приступа астмы. У женщины перестал работать ингалятор, а члены экипажа отказались выпустить ее подышать воздухом.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Россия и Украина вернули друг другу пленных. Это первый обмен почти за четыре месяца

      Основателя «Тануки» оштрафовали по делу о причинении имущественного ущерба

      Лукашенко опробовал белорусский топор на нескольких чурках

      Названы самые популярные смартфоны с ИИ

      Курс рубля снова снизился к доллару и евро

      При взрыве в кафе в центре Москвы пострадал человек

      В лесу нашли тело без повреждений и медвежьи следы возле него

      Врач назвала лучшие упражнения для ног при проблемах со спиной

      Путин прокомментировал ситуацию вокруг находящихся в России украинских детей

      В МИД Украины обвинили Запад в страхе потерять влияние из-за реформы Совбеза ООН

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше