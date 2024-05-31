В США заявили о поиске решений против российских средств РЭБ

Пентагон: США и Киев устраняют проблемы, связанные с работой средств РЭБ России

Вашингтон помогает Киеву в поиске решений проблем, связанных с успешной работой российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет ТАСС.

Она прокомментировала информацию о том, что Украина вынуждена отказаться от применения многих американских вооружений со спутниковым наведением из-за их неэффективности против российских средств РЭБ. Сингх ответила на вопрос, занимаются ли США устранением проблемы.

«Мы продолжаем работать вместе с украинцами в том, что касается средств радиоэлектронной борьбы», — подчеркнула она.

Ранее экс-офицер министерства обороны США Дэвид Пайн заявил, что российские средства РЭБ являются самыми лучшими в мире и превосходят по качеству другие возможные аналоги.