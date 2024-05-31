Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:43, 31 мая 2024Мир

В США заявили о поиске решений против российских средств РЭБ

Пентагон: США и Киев устраняют проблемы, связанные с работой средств РЭБ России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Вашингтон помогает Киеву в поиске решений проблем, связанных с успешной работой российских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Об этом пишет ТАСС.

Она прокомментировала информацию о том, что Украина вынуждена отказаться от применения многих американских вооружений со спутниковым наведением из-за их неэффективности против российских средств РЭБ. Сингх ответила на вопрос, занимаются ли США устранением проблемы.

«Мы продолжаем работать вместе с украинцами в том, что касается средств радиоэлектронной борьбы», — подчеркнула она.

Ранее экс-офицер министерства обороны США Дэвид Пайн заявил, что российские средства РЭБ являются самыми лучшими в мире и превосходят по качеству другие возможные аналоги.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Байден разрешил Украине наносить удары по целям на российской территории. Какое условие он выдвинул?

      Во Франции оценили последствия решения Макрона отправить инструкторов на Украину

      Белый дом прокомментировал обвинительный вердикт против Трампа

      Названо число живущих в бедности украинцев

      Спикер Палаты представителей США назвал вердикт присяжных Трампу позором

      В США призвали начать переговоры с Путиным

      США отказались возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион

      Путин с бокалом шампанского поздравил получивших госнаграды

      В Конгрессе высказались о решении Байдена разрешить удары по России

      Американский экономист оценил решение Байдена об ударах по России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше