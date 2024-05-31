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06:02, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Подросток купил секс-игрушку и попал в неловкую ситуацию

Фото: Mircea Moira / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit поделился историей, как будучи подростком, он купил секс-игрушку и попал в неловкую ситуацию. Парень признался, что ему до сих пор стыдно из-за произошедшего.

Автор поста рассказал, что в возрасте 15 лет с помощью молодого человека, который был старше его, приобрел секс-игрушку для мужчин. «Нужно отметить, что мои родители в разводе и я на следующий после покупки день должен был идти к отцу. Я решил, что попросту не могу пойти без нее. Это означало, что мне пришлось бы пронести секс-игрушку в школу в рюкзаке», — добавил парень.

У подростка не возникло проблем с тем, чтобы пронести предмет, однако ближе к концу занятий его внезапно вызвали к директору. Юноше заявили, что некто пожаловался, будто он принес в школу наркотики, и им придется обыскать его рюкзак.

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«Я беспомощно наблюдал за тем, как большой и суровый офицер вытаскивает из моей сумки колыхающуюся силиконовую карманную вагину. Он на секунду взглянул на нее, осознал, что это такое, аккуратно положил ее обратно в рюкзак, а затем молча отошел и выдавил большую порцию дезинфицирующего геля на свои запятнанные грехом руки», — описал автор поста ситуацию.

Парень уточнил, что сотрудники школы сообщили о находке его матери и отцу. Родители заставили подростка выбросить секс-игрушку и в течение месяца не разрешали ему гулять. Кроме того, у юноши состоялся неловкий разговор с отцом, поскольку тот хотел знать, откуда сын взял игрушку для взрослых.

Некоторые пользователи заявили, что сочли странным необходимость наказывать подростка за владение секс-игрушкой. «На месте твоих родителей я бы весьма серьезно поговорил с этими сотрудниками школы. На такое нельзя жаловаться родителям», «Я не думаю, что стал бы наказывать своих детей за секс-игрушки», — высказались они.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что сестра узнала об их с женой необычном увлечении в постели и вызвала полицию. По словам мужчины, сотрудники правоохранительных органов допросили его.

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      Олег Давыдов
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