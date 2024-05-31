Познер высказался о выступлении с Ургантом в Нидерландах

Познер заявил, что его с Ургантом выступления за границей не касаются политики

Телеведущий Владимир Познер заявил, что его совместные с коллегой Иваном Ургантом выступления за границей не касаются политики. На эту тему журналист высказался на фоне возмущения нидерландских депутатов из-за их выступления в Амстердаме, комментарий передает РБК.

«Наши выступления касаются фильмов-путешествий, которые мы с Иваном [Ургантом] сделали, и не касаются политики», — подчеркнул Познер. По словам телеведущего, им с коллегой предстоят выступления в Берлине и Франкфурте. Он отметил, что мероприятия проходят с огромным успехом.

Познер также указал, что ничего не знает о заявлениях членов парламента Нидерландов относительно выступления российских ведущих в Амстердаме. После мероприятия в этом городе к ним с Ургантом никто не обращался, добавил он. «Видимо, они (депутаты — прим. «Ленты.ру» выступили после нашего с Иваном Ургантом вечера и отъезда», — сказал журналист.

Ранее сообщалось, что члены нидерландского парламента возмутились фактом выступления Познера и Урганта в Амстердаме, которое состоялось 28 мая. Депутаты потребовали разъяснений этой ситуации от главы нидерландского МИД Ханке Брюинса Слота и государственного секретаря по культуре и СМИ Флер Грепер. В своем обращении они назвали российских телеведущих пропагандистами.

Перед этим стало известно, что Познер отпраздновал свой 90-летний день рождения в Стамбуле. По данным СМИ, на мероприятие были приглашены Константин Богомолов, Николай Цискаридзе и другие деятели культуры.