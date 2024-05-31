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20:44, 31 мая 2024Силовые структуры

Продавец вынес из ювелирного салона украшения на восемь миллионов рублей

В Петербурге суд дал условный срок продавцу за кражу украшений на 8,7 млн руб.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к четырем годам условно продавца ювелирного салона Данилу Селифанова за кражу украшений общей стоимостью 8,7 миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Селифанов вину признал.

Из материалов дела следует, что с 1 мая по 18 сентября он похитил четверо наручных часов, восемь золотых цепей, пять пар золотых сережек, семь золотых браслетов, девять золотых колец, три золотые печатки и одну золотую подвеску. Общий ущерб составил 8 миллионов 731 тысячу рублей.

Похищенное Селифанов перепродал, а деньги потратил по своему усмотрению.

29 мая сообщалось, что в Москве полицейские по горячим следам раскрыли кражу из ювелирного магазина. Воры взломали входные двери цокольного этажа жилого дома, там они разрушили перекрытие между подвалом и первым этажом магазина, после чего попали в магазин, где вскрыли сейф. Добычей преступников стали украшения стоимостью 10 миллионов рублей, которые они закопали.

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      Любовь Ширижик
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