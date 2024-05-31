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11:43, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о крадущих аккаунты в популярном мессенджере мошенниках

Лига цифровой экономики: мошенники стали чаще представляться поддержкой Telegram

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Мошенники стали чаще представляться техподдержкой Telegram, чтобы красть у пользователей доступ к их аккаунтам. Об одной из популярных у злоумышленников схем россиян предупредил руководитель группы испытательной лаборатории Лиги цифровой экономики Дмитрий Саков в разговоре с «Лентой.ру».

«Мошенники под видом поддержки Telegram связываются с пользователем и сообщают, что получили от него заявку на удаление аккаунта. Чтобы якобы отменить удаление, злоумышленники присылают ссылку на фишинговый сайт, внешне напоминающий Telegram», — рассказал специалист. По его словам, на мошенническом сайте требуется ввести номер телефона и код безопасности. Если пользователь последует этим инструкциям, то лишится доступа к аккаунту в Telegram.

Если злоумышленники украли аккаунт и получили к нему доступ, нужно сразу же зайти в раздел «Настройки» в мессенджере, выбрать вкладку «Устройства» и там завершить все активные сессии, кроме текущей. Благодаря этому Telegram должен «выкинуть» мошенников из профиля. После этого нужно обязательно сменить пароли, включить двухфакторную аутентификацию и облачный пароль, призвал специалист.

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Он отметил, что если злоумышленники успели сами завершить сеанс владельца аккаунта, он может обратиться в официальную поддержку Telegram, чтобы восстановить доступ к профилю. Тем, кому удалось это сделать, нужно изменить все данные для входа, включая пароль. «Если восстановить доступ так и не удалось, придется воспользоваться функцией удаления аккаунта по собственной инициативе на сайте Telegram», — сообщил эксперт Лиги цифровой экономики.

Чтобы не стать жертвой мошенников, нужно помнить, что удалить аккаунт в Telegram пользователь может только сам. Как добавил Саков, в некоторых случаях для этого может запрашиваться код проверки, но он нужен для подтверждения удаления, а не его отмены. «Так как подобные фишинговые схемы реализуются с помощью сообщений от неизвестных отправителей, через настройки приложения можно ограничить круг пользователей, которым доступна отправка личных сообщений», — также посоветовал он. Кроме того, специалист порекомендовал использовать надежные пароли, двухэтапную аутентификацию и антивирусы.

Ранее в Лиге цифровой экономики предупредили о мошенничестве с помощью бесплатного общественного Wi-Fi. Уточнялось, что злоумышленники создают точки доступа Wi-Fi в общественных местах и для подключения к сети просят жертву авторизоваться через Telegram.

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      Маргарита Щигарева
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