Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС объявило штормовое предупреждение на территории Кубани

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей курортному региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

В сообщении ведомства сказано, что в связи с прогнозируемыми осадками в пятницу и субботу, 31 мая и 1 июня, на реках в юго-восточной части Кубани (Мостовской, Лабинский, Курганинский районы) ожидаются подъемы уровня воды до неблагоприятных отметок и выше.

Спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать меры безопасности. В частности, они рекомендовали гражданам внимательно наблюдать за окружающей обстановкой и использовать непромокаемую одежду и обувь

«Уложите наиболее ценные вещи во влагонепроницаемую ткань и укройте их от воздействия грязи, влаги, повреждений», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС заявили, что 31 мая местами на территории Кубани ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

