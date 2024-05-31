Россиянам посоветовали необычный маринад для вкусного шашлыка

Шеф-повар Астафьев порекомендовал мариновать шашлык в черном чае

Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» дал советы по приготовлению вкусного шашлыка. Выпуск с его рекомендациями доступен на платформе «Смотрим».

Астафьев подчеркнул, что при подготовке шашлыка важно следить за свежестью мясо. Шеф-повар уточнил, что оно не должно быть скользким или иметь запах. Также он посоветовал резать мясо на одинаковые куски, чтобы они прожаривались равномерно. «С любым мясом нужно чуть больше терпения, внимания и любви», — высказался он.

В качестве маринада Астафьев предложил использовать минеральную воду с солью или необычный вариант — процеженный заваренный черный чай. По словам специалиста, в напитке содержатся вещества танины, размягчающие мясо. Он подчеркнул, что мясо следует держать в таком маринаде 6-12 часов.

Для жарки Астафьев предложил использовать плоские шампуры, на которых куски мяса не будут проворачиваться. Шеф-повар также напомнил, что при жарке важно следить за тем, чтобы угли тщательно прогорели. Он призвал не брызгать на них водой, а посыпать угли солью при необходимости. «Когда вы брызгаете на горящие угли, которые разгорелись из-за капающего жира, а на вашем мангале стоят шашлыки уже, вы их пропариваете. [Шашлык] становится не мягче, а более вареным», — заключил Астафьев.

Ранее врачи Елена Малышева и Андрей Продеус назвали полезный маринад для шашлыка. Они посоветовали добавлять в него розмарин, нейтрализующий провоцирующие рак соединения.