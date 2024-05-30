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16:35, 30 мая 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали полезный маринад для шашлыка

Врач Продеус заявил, что в маринад для шашлыка нужно добавлять розмарин

Фото: Julia Zyablova / Unsplash

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале полезный маринад для шашлыка. Выпуск с рекомендациями специалистов доступен на сайте телеканала.

«Если вы делаете маринад для шашлыка, туда надо добавлять розмарин», — заявила Малышева.

Продеус объяснил, что в розмарине содержатся особые вещества — биофлаваноиды. Они нейтрализуют соединения, которые образуются во время жарки мяса и вызывают рак. По словам специалиста, такое действие розмарина обнаружили в ходе научных экспериментов.

Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал о пользе употребления шашлыка. Он заявил, что если есть мясо регулярно, то можно предупредить приступ панкреатита, опасного для жизни.

До этого Малышева и Продеус назвали самый полезный шашлык. Таковым они посчитали шашлык из красной рыбы.

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      Мария Большакова
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