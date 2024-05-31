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08:00, 1 июня 2024Интернет и СМИ

Россиянам рассказали о малоизвестных полезных функциях YouTube

Эксперт Кишилов: на YouTube можно управлять просмотром видео с помощью клавиш

Фото: Erik Mclean / Unsplash

На видеохостинге YouTube пользователи могут перематывать видео с помощью клавиатуры, а также очищать историю поиска. Об этих и других малоизвестных полезных функциях платформы «Ленте.ру» рассказал руководитель бизнес-юнита дополнительных продуктов МегаФона Дмитрий Кишилов.

Эксперт отметил, что пользователи могут отправить другому адресату конкретный фрагмент видео. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на видео, выбрать функцию «Скопировать URL-адрес видео с привязкой ко времени» и отправить ссылку нужному собеседнику.

Просмотром роликов на видеохостинге можно управлять с помощью клавиатуры компьютера, сообщил Кириллов. Для того, чтобы видео отображалось поверх других страниц браузера, нужно нажать "i", для перехода в полноэкранный режим — "f", для перемотки вперед или назад на десять секунд — "j" и "l". С помощью стрелок, указывающих влево и вправо, можно перематывать ролики, а стрелками с направлением вверх и вниз — увеличивать или уменьшать громкость. «Цифры от 1 до 9 на верхней панели клавиатуры позволяют быстро перейти на разные части видео — от 10 до 90 процентов хронометража видео соответственно», — уточнил Кишилов.

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Также эксперт напомнил, что пользователи могут удалять свою историю просмотров на YouTube. Для этого необходимо перейти в раздел «История», отображаемый в меню в левой части экрана.

Для более точной навигации по видео эксперт предложил удерживать красный курсор в строке перемотки и потянуть его наверх. Так зритель сможет увидеть предыдущие и следующие кадры и выбрать необходимый. Если пользователь смотрит видео со смартфона, то перемотать ролик вперед можно двойным нажатием на экран. При этом время, на которое будет перематываться ролик, можно самостоятельно выбрать в настройках в разделе «Перемотка двойным нажатием».

Ранее Кишилов рассказал о малоизвестных функциях мессенджера WhatsApp. В частности, он заявил, что в приложении можно создавать маркированные списки и отправлять видеосообщения, как в Telegram.

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