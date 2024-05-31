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16:13, 31 мая 2024Силовые структуры

Мужчина хотел провезти через границу 51 килограмм гашиша в бутылках и попался

На границе под Псковом ФСБ пресекла контрабанду 51 кг гашиша в бутылках

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

На таможенном пункте пропуска «Куничина Гора» в Псковской области сотрудники регионального УФСБ вместе с коллегами из таможни пресекли контрабанду 51 килограмма гашиша. Об этом сообщает ТАСС.

Контрабандиста задержали. Им оказался житель Республики Молдова. В результате мужчину приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям 229.1 («Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов») и 30, 228.1 («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств») УК РФ.

По версии следствия, злоумышленник хотел провести через границу пластиковые бутылки с уложенными в них свертками гашиша. Их нашли при досмотре машины.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция изъяла из незаконного оборота свыше 60 килограммов наркотиков.

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      Варвара Митина
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