Российская полиция нашла свыше 60 килограммов кокаина в бананах из Эквадора

В Петербурге полиция нашла 60 кг кокаина в бананах из Эквадора

В Санкт-Петербурге полиция изъяла из незаконного оборота свыше 60 килограммов наркотиков. Об этом в пятницу, 31 мая, «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным МВД, сотрудники линейного отдела МВД на водном транспорте обнаружили 60 брикетов с порошкообразным вещество белого цвета в контейнере с бананами из Эквадора. Получателем товара выступила фирма, специализирующаяся на оптовой продаже фруктов. Экспертиза подтвердила, что запрещенные вещества являются кокаином общим весом свыше 60 килограммов.

Возбуждено уголовное дело.

29 мая сообщалось, что в Чувашии полиция задержала курьера с 48 килограммами гашиша и двумя килограммами кокаина.