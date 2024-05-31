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13:54, 31 мая 2024Силовые структуры

Россиянин проломил голову наехавшему на самокате на ребенка мальчику

В Петербурге мужчина проломил голову мальчику, наехавшему на самокате на ребенка

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Петербурге мужчина избил 15-летнего мальчика, наехавшего на самокате на другого ребенка. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел в районе Парнас. Подросток переезжал на самокате по пешеходному переходу. Он сбил другого ребенка, нанеся ему ссадины. Однако «аварию» заметил мужчина. Он набросился на самокатчика и стал избивать его. Нападавший заставил школьника извиняться перед сбитым ребенком.

Отмечается, что у избитого потерпевшего пробита голова, сейчас он находится в больнице. Правоохранители начали проводить проверку по факту произошедшего.

Ранее стало известно, что в Воронеже мужчина поставил на колени обидчиков сына и заставил его бить их по лицу.

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      Екатерина Кашурникова
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