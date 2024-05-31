Россиянин в последний момент успел выскочить из машины перед атакой дрона ВСУ
Россиянин в последний момент успел выскочить из автомобиля, который атаковал дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По его словам, все произошло в селе Петровка Белгородского района.
«Слава Богу, водитель не пострадал, в последний момент он успел выскочить из автомобиля», — пояснил политик, отметив, что транспортное средство полностью сгорело.
В этот же день в Белгороде беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в жилой многоквартирный дом и взорвался. По словам главы региона, в результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.