Россиянин в последний момент успел выскочить из машины перед атакой дрона ВСУ

Житель Белгородской области успел выскочить из автомобиля перед атакой дрона ВСУ

Россиянин в последний момент успел выскочить из автомобиля, который атаковал дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, все произошло в селе Петровка Белгородского района.

«Слава Богу, водитель не пострадал, в последний момент он успел выскочить из автомобиля», — пояснил политик, отметив, что транспортное средство полностью сгорело.

В этот же день в Белгороде беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в жилой многоквартирный дом и взорвался. По словам главы региона, в результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.