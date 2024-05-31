Россиянина задержали по подозрению в оправдании терроризма

Жителя Петербурга задержали за оправдание массовых убийств в школах

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Санкт-Петербурга, подозреваемого в оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах города.

По данным агентства, задержанный в социальных сетях оправдывал массовые расправы в школах и призывал к новым преступлениям. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ.

Ранее Перовский районный суд Москвы арестовал предпринимателя Сергея Балтрушевича по делу о призывах к терроризму. 28-летний мужчина пробудет в СИЗО до 22 июля.

