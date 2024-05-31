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19:44, 31 мая 2024Силовые структуры

Российский подросток отравился насмерть метадоном

В Краснодаре 16-летний подросток умер от отравления метадоном

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Краснодаре возбуждено уголовное дело в связи с отравлением 16-летнего подростка наркотиком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По предварительным данным, 11 мая несовершеннолетний употребил неизвестное вещество, от которого потерял сознание. Его госпитализировали в бессознательном состоянии. На протяжении двух недель врачи оказывали ему медицинскую помощь, но не смогли его спасти. Химико-токсикологическая экспертиза установила, что подросток отравился метадоном.

Полиция возбудила уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконный сбыт наркотического средства»). Расследование находится на контроле прокуратуры. Семья подростка на профилактических учетах не состоит. Тем не менее в отношении них и должностных лиц образовательного учреждения проводится прокурорская проверка для установления соблюдения закона.

9 мая сообщалось, что в Астрахани пять человек отравились насмерть наркотиками. В медучреждения города поступили 14 местных жителей, 11 из них оказались в реанимации в тяжелом состоянии.

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      Любовь Ширижик
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