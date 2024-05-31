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08:50, 31 мая 2024Путешествия

Рейсы из аэропорта Казани перенаправили на запасной аэродром

Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены в Самару

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Направляющиеся в аэропорт Казани рейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самару, пишет РИА Новости со ссылкой на казанский аэропорт.

Как отметили в аэропорте, утром в пятницу, 31 мая, авиагавань временно закрыта на прием и отправку воздушных судов. Ограничения действуют по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения).

«Направляющиеся в аэропорт Казань рейсы перенаправлены на запасной аэродром в Самару», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Татарстане заметили летящие беспилотники. В некоторых районах Казани на фоне ситуации прозвучала сирена.

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов введены в аэропортах Казани и Нижнекамска.

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      Марина Совина
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