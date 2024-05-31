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13:18, 31 мая 2024Ценности

Самая популярная в 90-х бейсболка вновь стала трендом

Vogue: бейсболки с логотипом клуба New York Yankees вновь стали трендом

Фото: Maddie Meyer / Getty Images

Самая популярная в 1990-х годах бейсболка вновь стала трендом. Соответствующий материал публикует французская версия Vogue.

Речь идет о данном предмете гардероба известного американского бренда New Era. На нем изображен логотип профессионального бейсбольного клуба New York Yankees — буквы NY.

Отмечается, что в указанных головных уборах были замечены многие знаменитости. Среди них — манекенщицы Джиджи Хадид, Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, а также музыкальные исполнительницы Рианна и Дуа Липа. Перечисленные звезды составляли образы с бейсболками различных цветов, сочетая их с оверсайз-пальто, кожаными куртками, кроп-топами, прямыми джинсами и брюками клеш.

В феврале сообщалось, что кроссовки Nike Cortez 1972 года выпуска вновь стали трендом благодаря знаменитостям.

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      Алина Гостева
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