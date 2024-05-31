США отказались возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион

США не собираются возвращать ядерное оружие в Азиатско-Тихоокеанский регион

Заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Пател прокомментировал заявления России о возможном размещении США ракет средней и меньшей дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), отметив, что Вашингтон не видит в этом необходимости, сообщает ТАСС.

«США в данное время не считают необходимым возвращение ядерных вооружений в Индо-Тихоокеанский регион. И у США нет планов обеспечивать передовое развертывание ядерных вооружений на Корейском полуострове», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук напомнил, что американские истребители F-16, которые планируются к передаче Украине, разрабатывались как носители ядерного оружия. Он добавил, что на данный момент у Украины нет своего ядерного оружия, но никто не гарантирует, что оно не будет передано стране в дальнейшем.