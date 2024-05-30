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14:22, 30 мая 2024Наука и техника

Полковник указал на признаки ядерной агрессии со стороны Украины

Полковник Матвийчук: F-16 разрабатывались как носители ядерного оружия
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Alexander Koerner / Getty Images

Американские истребители F-16, которые планируются к передаче Украине, разрабатывались как носители ядерного оружия, напомнил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«F-16 разрабатывались как носители ядерного оружия, у них есть специальные подвески, куда крепятся ядерные боеприпасы, — сказал военный. — У России и США есть договор о непередаче ядерных технологий, и тут получается интересная ситуация: эти самолеты, поставленные Украине, могут быть квалифицированы нами именно как носители ядерного оружия, а не просто истребители».

Матвийчук добавил, что на данный момент у Украины нет своего ядерного оружия, но никто не гарантирует, что оно не будет передано стране в дальнейшем.

«Где гарантии, что завтра эту линию не пересекут и не дадут ВСУ ядерные боеприпасы? Они могут быть применены против наших войск, чтобы спровоцировать ответ», — допустил полковник.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере.

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