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10:56, 31 мая 2024Культура

Стало известно о состоянии 93-летнего Краско после падения на турнире по футболу

Помощница актера Краско сообщила, что он будет восстанавливаться после падения

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Народный артист России Иван Краско после падения на открытии турнира по футболу в Петербурге будет восстанавливаться на даче. О состоянии 93-летнего актера стало известно «Газете.Ru» со слов его помощницы.

Женщина рассказала, что Краско позвали на открытие мероприятия, где он должен был пнуть мяч ногой. «Он один раз пнул, но ему показалось, что тот некрасиво завертелся. Он решил еще раз это сделать, споткнулся и упал прямо на кардиостимулятор. Вызвали скорую, отвезли его в Покровскую больницу», — сообщила Дарья.

Врачи сообщили, что кардиостимулятор актера не был поврежден. На данный момент Краско чувствует себя хорошо, однако он решил отложить посещения некоторых мероприятий. «30 июня должен был состояться спектакль с его участием, но я сказала: "Не надо, Иван Иванович, берегите себя". Поедем на дачу», — заявила помощница актера.

Ранее Краско резко стало плохо во время открытия кинофестиваля «Виват Кино России».

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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