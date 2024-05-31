Стало известно об участии задержанного в Польше белоруса в боях на Украине

Шпаковский: задержанный в Польше гражданин Белоруссии воевал на стороне ВСУ

Один из граждан Белоруссии, задержанных в Польше по подозрению в поджогах, принимал участие в боевых действиях на Украине. Об этом в Telegram-канале заявил советник-посланник белорусского посольства в России Александр Шпаковский.

Он уточнил, что, по версии следствия, задержанный принимал участие в боевых действиях в составе подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее власти Польши арестовали девять человек связи с подозрением в причастности к диверсиям, которые якобы были совершены по заказу России. По словам премьер-министра страны Дональда Туска, под диверсионными действиями подразумевается ряд избиений, поджогов и попыток поджога. Как заявил политик, часть задержанных является гражданами Украины и Белоруссии.