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10:40, 31 мая 2024Бывший СССР

Страны ОДКБ договорились о совместной боевой подготовке

Страны ОДКБ подписали документы о совместной боевой подготовке

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Министры обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алмате подписали документы об оснащении коллективных войск передовым вооружением и совместной подготовке. Об этом сообщает ТАСС.

Представители государств подписали документы об оснащении Коллективных сил ОДКБ современными образцами вооружения, совершенствования подготовки миротворческих контингентов ОДКБ, а также Целевой межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы и ряд других.

На заседании Совета министров обороны стран ОДКБ присутствуют главы оборонных ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

Ранее Армения отказалась принимать участие в заседании. Однако она не возражает против принятия решений в ограниченном формате.

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