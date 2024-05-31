Страны ОДКБ договорились о совместной боевой подготовке

Страны ОДКБ подписали документы о совместной боевой подготовке

Министры обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алмате подписали документы об оснащении коллективных войск передовым вооружением и совместной подготовке. Об этом сообщает ТАСС.

Представители государств подписали документы об оснащении Коллективных сил ОДКБ современными образцами вооружения, совершенствования подготовки миротворческих контингентов ОДКБ, а также Целевой межгосударственной программы Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы и ряд других.

На заседании Совета министров обороны стран ОДКБ присутствуют главы оборонных ведомств России, Белоруссии, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

Ранее Армения отказалась принимать участие в заседании. Однако она не возражает против принятия решений в ограниченном формате.