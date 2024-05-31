Шувалов: Армения отказалась от участия в заседании Совета министров обороны ОДКБ

Армения отказалась от участия в заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Алма-Ате 31 мая. Об этом сообщил представитель секретариата ОДКБ Юрий Шувалов, передает ТАСС.

Он уточнил, что Ереван уведомил Организацию об этом. По словам Шувалова, армянская сторона также подтвердила, что не возражает против принятия решений в ограниченном формате на данном заседании.

В феврале Армения объявила о заморозке участия в ОДКБ. Соответствующее заявление сделал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Комментируя решение Еревана, генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов отметил, что ОДКБ продолжает придерживаться своих обязательств перед Арменией. При этом, по его словам, в случае выхода республики из Организации Договора о коллективной безопасности «баланс сил на Южном Кавказе может измениться».

В мае стало известно об отказе Армении от участия в финансировании деятельности ОДКБ в 2024 году. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь Министерства иностранных дел страны Ани Бадалян.