Тиктокершу арестовали за перформанс с испражнением в московском ресторане

Тиктокершу Фросю арестовали за перформанс с испражнением в московском ресторане

Пресненский суд Москвы арестовал популярную российскую тиктокершу Дарью Умнову, известную под псевдонимом Фрося. Об этом сообщает ТАСС.

Ее признали виновной в мелком хулиганстве. Выяснилось, что блогерша установила в одном из ресторанов «Вкусно — и точка» в центре столицы переносной пластиковый биотуалет и прилюдно испражнилась, снимая процесс на видео. Кроме того, в тот момент Умнова «нецензурно выражалась и демонстрировала неуважение к обществу».

Суд назначил тиктокерше 15 суток административного ареста.

В 2023 году Фрося вспоминала, как однажды к ней подошел недоброжелатель и ударил ее по зубам электронной сигаретой. «Мы стоим, общаемся, он мне за контент поясняет, а потом — раз! — берет и меня одноразкой бьет, я вообще офигела с этого», — рассказала она. По словам блогерши, после удара у нее раскололись передние зубы.