В Бельгии запретили использовать свои F-16 за пределами Украины

Бельгия не разрешит использование своих F-16 за пределами Украины

Премьер Бельгии Александер Де Кроо заявил, что не разрешит применение своего оружия, включая истребители F-16, за пределами территории Украины. С таким заявлением он обратился к главе США Джо Байдену во время переговоров, пишет ТАСС.

«Премьер заявил, что Бельгия не разрешит использовать свою военную технику за пределами территории Украины», — сказано в сообщении пресс-пула Белого дома.

Напомним, 28 мая в ходе визита Владимира Зеленского в Брюссель Бельгия взяла на себя обязательство поставить Украине 30 F-16 к 2028 году. Александр де Кро уточнил, что часть этих самолетов планируется поставить Киеву до 2025 года.

В свою очередь, оппозиционный политик и председатель «Партии труда Бельгии» Рауль Хедебау ранее заявил, что передача Украине истребителей F-16 может привести к третьей мировой войне.

Хедебау также выразил надежду, что саммит по Украине в Швейцарии 15-16 июня позволит пойти в сторону деэскалации конфликта и мирных переговоров.