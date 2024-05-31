В больнице рассказали о выписке раненого премьера Словакии

Больница Банска-Бистрица: премьер Словакии Фицо переведен на домашнее лечение

Раненый в результате покушения премьер-министр Словакии Роберт Фицо переведен на домашнее лечение в Братиславе. О выписке политика говорится в заявлении больницы имени Рузвельта в городе Банска-Бистрица в Facebook (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской).

«Я бы хотела искренне поблагодарить его за то, что он был дисциплинированным пациентом, нашу прекрасную медицинскую команду за их выдающуюся работу, Вооруженные силы за их профессиональный подход и всех людей за сильную позитивную энергию, которую они направляли в нашу сторону», — заявила глава клиники Мириам Лапуникова.

Медики также пожелали Фицо много сил и успешной длительной реабилитации.

Ранее сообщалось, что премьера Словакии, предположительно, перевезли из больницы в городе Банска-Бистрица в больницу в Братиславе. По данным словацких СМИ, вечером из больницы в городе Банска-Бистрица вылетел вертолет, который приземлился в столице страны.