В Херсонской области рассказали о поражении ВСУ в районе Марьевки

Сальдо: группировка войск «Днепр» нанесла поражение ВСУ в районе Марьевки

Российские военные нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике 23-й бригады национальной гвардии Украины в районе Марьевки», — написал глава региона.

По его словам, потери ВСУ составили до 65 военнослужащих. Также Российская армия поразила четыре украинских военных автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Краб» польского производства, гаубицу Д-20 и гаубицу Д-30.

Ранее Сальдо сообщал, что российские военные уничтожили на херсонском направлении 20 украинских дронов. По его словам, ВСУ также потеряли две лодки и четыре единицы автомобильной техники.