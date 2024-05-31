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10:37, 31 мая 2024Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о поражении ВСУ в районе Марьевки

Сальдо: группировка войск «Днепр» нанесла поражение ВСУ в районе Марьевки

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские военные нанесли поражение Вооруженным силам Украины (ВСУ) на херсонском направлении. Об этом рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

«Группировка войск "Днепр" нанесла поражение живой силе и технике 23-й бригады национальной гвардии Украины в районе Марьевки», — написал глава региона.

По его словам, потери ВСУ составили до 65 военнослужащих. Также Российская армия поразила четыре украинских военных автомобиля, 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку (САУ) «Краб» польского производства, гаубицу Д-20 и гаубицу Д-30.

Ранее Сальдо сообщал, что российские военные уничтожили на херсонском направлении 20 украинских дронов. По его словам, ВСУ также потеряли две лодки и четыре единицы автомобильной техники.

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      Екатерина Грищенко
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