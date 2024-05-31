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13:59, 31 мая 2024Силовые структуры

В Краснодаре задержали выстрелившего в полицейского мужчину

В Краснодаре завели дело на застрелившего полицейского мужчину

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Краснодаре задержали мужчину, подозреваемого в расправе над сотрудником полиции. Об этом в пятницу, 31 мая, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 30 мая патрульный экипаж полиции обратил внимание на подозрительного мужчину возле лесополосы. Заметив силовиков, подозреваемый бросился бежать. Когда же его остановили для проверки документов, он неожиданно выхватил оружие и выстрелил в живот одному из сотрудников, второму удалось обезвредить стрелявшего. Раненого напарника доставили в больницу, но врачам не удалось спасти его. Возбуждено уголовное дело, решается вопрос об аресте подозреваемого.

Задержанному предъявлено соответствующее обвинение. В ходе допроса он дал признательные показания.

30 мая в Москве мужчина напал с ножом на покупателей и продавцов в продуктовом магазине.

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      Владимир Седов
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