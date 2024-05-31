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16:15, 31 мая 2024Россия

В подмосковном лесу нашли хвостовик ракеты ПВО

«112»: жителей города Домодедово напугал найденный в лесу хвостовик ракеты ПВО

Фото: Olga Sokolova / Globallookpress.com

Жителей подмосковного города Домодедово напугал хвостовик ракеты противовоздушной обороны (ПВО), который был найден ими в лесу. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

К месту обнаружения вызвали сотрудников полиции. Приехавшие оперативники решили подключить к ситуации спасателей и военных.

Удалось выяснить, что это отработанный разгонный блок, который опасности не представляет. Часть ракеты обещал забрать представитель Минобороны.

До этого сообщалось, что в Балашихе Московской области обломки сбитого беспилотника упали на дом ученого-психолога Андрея Копьева. Тогда после падения обломков устройства была частично повреждена кровля здания, а также частично обрушилась одна из стен.

27 мая в результате перехвата дрона с последующим падением обломков в Балашихе пострадали два человека.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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