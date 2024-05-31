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16:35, 31 мая 2024Интернет и СМИ

В разногласиях Запада из-за помощи Украине увидели выгоду для России

LR: разногласия в Европе по украинскому вопросу стали лучшим союзником Путина

Фото: Gavriil Grigorov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Европейские страны не могут прийти к общему решению в вопросах помощи Украине, что идет на руку России. Выгоду для Москвы в этой ситуации увидело французское издание L’Est Républicain.

В статье говорится, что Запад не может выработать общую линию поведения относительно помощи Украине. В частности, США поставляют Украине оружие, запрещая при этом наносить им удары по территории России, Польша, напротив, дала такое разрешение. Германия до сих принимает решение, нужно ли отправлять Украине ракеты Taurus, а Франция разрешает атаковать только места запуска ракет в России.

«Такая дипломатия-головоломка не только нелепа, но и опасна», — отмечается в материале. Разногласия европейских стран стали лучшим союзником Путина, считает издание.

Ранее американский журналист Такер Карлсон высказался об украинском конфликте. Он заявил о невозможности победить Россию.

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