В российском регионе завели дело из-за хищения 200 миллионов рублей из бюджета

В Иркутской области завели дело о хищении 200 млн рублей из бюджета

В Иркутской области следователи завели уголовное дело о хищении более 200 миллионов рублей из бюджета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Дело возбудили по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

По версии следствия, в декабре 2020 года министерство экономического развития региона заключило государственный контракт о реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» с подрядной организацией на строительство объектов дорожной инфраструктуры для обустройства особой экономической зоны. С 2020 года по 2023 год подрядчику перечислен аванс в размере более 300 миллионов рублей.

В октябре 2023 года контракт был расторгнут. Подрядчик выполнил работы на 114 миллионов рублей. В результате бюджету Иркутской области причинен ущерб на сумму более 200 миллионов рублей.

Ранее в Москве суд приговорил ректора Российского государственного геологоразведочного университета (МГРИ) Вадима Косьянова к пяти годам колонии общего режима за хищение 25 миллионов рублей из бюджета.

