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14:51, 31 мая 2024Интернет и СМИ

Власти Владивостока опровергли информацию о спиленных из-за ЕГЭ дверях в школе

Мэрия Владивостока опровергла информацию о спиленных из-за ЕГЭ дверях в школе

Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Globallookpress.com

Власти Владивостока опровергли информацию о том, что в местной школе спилили двери в связи с проведением в учебном заведении Единого государственного экзаменом (ЕГЭ). Этом сообщает РИА Новости.

Telegram-канал «Новости Владивостока и не только» распространил информацию о том, что в одной из местных школ на время проведения экзаменов спилили двери в туалетах. Также отмечалось, что якобы со школьниками в туалет заходил сопровождающий.

В мэрии Владивостока опровергли информацию о том, что в местной школе на время проведения экзаменов спилили двери в туалетах. «Как сообщили в управлении образования, никто эти двери не спиливал, у них такая конструкция. В этом году замена дверей не планируется. Сопровождающие в туалет с детьми не заходят», — говорится в заявлении пресс-службы мэрии города.

То, что информация о спиленных дверях в школе Владивостока является недостоверной, также подтверждает тот факт, что распространивший это сообщение ресурс удалил публикацию.

Сообщение о том, что в одной из школ Владивостока на время проведения экзаменов спилили двери в туалетах, не получило широкого распространения в СМИ. Ряд изданий опубликовал комментарий мэрии города с опровержением данной информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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      Олег Давыдов
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