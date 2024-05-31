Военный столкнул с крыльца клуба россиянина и нанес ему смертельную травму

В Чите суд приговорил военного к 7 годам за нанесение смертельной травмы

Читинский гарнизонный военный суд приговорил военного к семи годам колонии строгого режима за нанесение смертельной травмы мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны.

По версии следствия, подсудимый и пострадавший поссорились в ночном клубе. В результате осужденный ударил мужчину кулаком по лицу, после толкнул его с крыльца, от чего потерпевший потерял равновесие и упал, ударившись головой о металлический столб и асфальт. Пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось.

Ранее в Пензе мужчина столкнул 17-летнюю девушку с лестницы во время ссоры. Когда он понял, что она не дышит, решил сбежать. Девушка при падении с лестницы ударилась головой о бетонный пол и получила несовместимые с жизнью травмы.