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07:08, 31 мая 2024Россия

Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ о заболеваемости корью

Роспотребнадзор усомнился в данных ВОЗ о заболеваемости корью в России и ЕС
СюжетНаселение России:

Фото: Reuters

Данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по заболеваемости корью в России вызывают сомнения, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Об этом пишет ТАСС.

Как отметили в ведомстве, статистика ВОЗ о заболеваемости корью в странах ЕС некорректна, так как Европа столкнулась с наплывом беженцев с Украины, а большинство из них не привиты. ВОЗ не включила в данные случаи заболеваний среди мигрантов, а также беженцев и других труднодоступных групп населения.

По данным специалистов, в мире наблюдается рост заболеваемости кори. В середине апреля было зарегистрировано 120,3 тысячи случаев. В Роспотребнадзоре добавили, что коллективный иммунитет к кори у населения России в целом достаточен. Для контроля иммунитета каждый год обследуется более 60 тысячи человек.

В феврале сообщалось, что как минимум в 16 российских регионах ощущается нехватка вакцин от кори.

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      Марина Совина
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