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20:30, 31 мая 2024Ценности

Возлюбленная Тимати опубликовала фото топлес

Фото: @halfbloodval

Возлюбленная российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) Валентина Иванова опубликовала фото топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Избранницу 40-летнего музыканта запечатлели, когда она сидела на полу боком к камере, подогнув под себя ноги и округлив спину. При этом модель надела белые кружевные колготки и прикрыла обнаженную грудь руками.

В то же время манекенщица уложила волнами волосы, разделив их на косой пробор, нанесла на длинные ногти лак нюдового оттенка и в качестве акцента в образе нанесла на губы ярко-красную помаду.

Ранее Иванова ответила на слухи о пластике ягодиц.

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      Алина Гостева
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