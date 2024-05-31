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18:43, 31 мая 2024Ценности

Жена Александра Петрова снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Жена Александра Петрова Виктория Антонова снялась в платье без бюстгальтера

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жена российского актера театра и кино Александра Петрова Виктория Антонова снялась в облегающем наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее аккаунта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница 35-летнего артиста на размещенных кадрах (на данный момент они недоступны) позировала в лифте. Так, она примерила серое облегающее макси-платье с воротом и разрезом до бедра. При этом девушка отказалась от бюстгальтера, и одежда подчеркнула анатомические особенности ее фигуры.

Кроме того, Антонова надела черные мюли на каблуках, взяла с собой массивную сумку в тон обуви и дополнила образ серьгами-протяжками.

О женитьбе артиста стало известно 15 сентября 2023 года. Петров сообщил, что они с девушкой случайно познакомились на улице и после нескольких встреч поженились.

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      Карина Черных
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