Жена Александра Петрова снялась в облегающем платье без бюстгальтера

Жена Александра Петрова Виктория Антонова снялась в платье без бюстгальтера

Жена российского актера театра и кино Александра Петрова Виктория Антонова снялась в облегающем наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее аккаунта в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Избранница 35-летнего артиста на размещенных кадрах (на данный момент они недоступны) позировала в лифте. Так, она примерила серое облегающее макси-платье с воротом и разрезом до бедра. При этом девушка отказалась от бюстгальтера, и одежда подчеркнула анатомические особенности ее фигуры.

Кроме того, Антонова надела черные мюли на каблуках, взяла с собой массивную сумку в тон обуви и дополнила образ серьгами-протяжками.

О женитьбе артиста стало известно 15 сентября 2023 года. Петров сообщил, что они с девушкой случайно познакомились на улице и после нескольких встреч поженились.