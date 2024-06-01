Частичное снятие запрета США бить по России разочаровало Киев

Politico: Киев оказался разочарован частичным снятием запрета на удары вглубь РФ

Украинские власти оказались разочарованы частичным снятием запрета США на применение поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, основной темой которых станет расширение возможностей использования Киевом американского вооружения.

«Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия», — уточняется в материале.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что разрешение США наносить удары по территории России с помощью американского оружия усилит обороноспособность Украины