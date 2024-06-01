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04:50, 1 июня 2024Мир

Частичное снятие запрета США бить по России разочаровало Киев

Politico: Киев оказался разочарован частичным снятием запрета на удары вглубь РФ

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Украинские власти оказались разочарованы частичным снятием запрета США на применение поставляемого Киеву оружия для нанесения ударов вглубь России. Об этом сообщает газета Politico.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский планирует провести переговоры с министром обороны США Ллойдом Остином, основной темой которых станет расширение возможностей использования Киевом американского вооружения.

«Два человека, близкие к администрации Зеленского, заявили, что в Киеве присутствует некоторое разочарование из-за того, насколько географически ограниченным будет использование Украиной американского оружия», — уточняется в материале.

Ранее пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров выразил мнение, что разрешение США наносить удары по территории России с помощью американского оружия усилит обороноспособность Украины

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      Маргарита Пименова
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