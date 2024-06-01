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02:28, 1 июня 2024Россия

Гладков заявил о сбитых воздушных целях на подлете к Белгороду

Губернатор Гладков заявил, что ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
СюжетРабота систем ПВО:

Кадр: пресс-служба концерна «Калашников» / РИА Новости

В Белгородской области российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила воздушные цели. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор граничащего с Украиной региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что объекты были уничтожены на подлете к Белгороду. По предварительной информации, пострадавших нет.

Из-за налета в поселке Разумное загорелась крыша частного дома, пожар оперативно потушили. Еще в одном частном жилом домовладении выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор.

Ранее корреспондент агентства ТАСС сообщал, что в Белгороде с интервалом 15 минут прозвучали две серии взрывов. Всего он насчитал порядка 40 хлопков.

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      Марина Совина
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