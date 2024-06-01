Названа причина конфликта Дженнифер Лопес и Бена Аффлека

The Sun: Бен Аффлек поругался с командой Дженнифер Лопес из-за ее карьеры

Голливудский актер Бен Аффлек поругался с командой своей супруги, певицы и актрисы Дженнифер Лопес из-за разных взглядов на ее карьеру. Возможную причину конфликта супругов назвало издание The Sun.

По данным издания, Аффлек уже давно ссорится с творческой командой жены, считая, что ей нужно пересмотреть свое отношение к работе. Недавно певица отменила свой тур по США, сославшись на необходимость побыть со своими детьми и семьей, ее альбом провалился, а вышедший на Netflix фильм «Атлас» был холодно встречен критиками.

Источник газеты сообщил, что Бен хочет для Дженнифер самого лучшего и считает, что она берется на множество посредственных проектов, так как окружена людьми, принимающими решения за нее. «Джен также часто делает 50 дел одновременно», — сказал собеседник The Sun.

Проблемы в браке вызывает и рабочая нагрузка Лопес. «Бен предпочитает не работать так много по собственному желанию, а она переутомляется, так что у них разные приоритеты», — заявил инсайдер. Он отметил также, что оба в паре пытаются решить проблемы, однако «это были трудные несколько месяцев».

Слухи о скором разводе голливудского актера Бена Аффлека и американской певицы Дженнифер Лопес спустя два года брака появились в середине мая. По данным инсайдеров, артист уже съехал из их общего пентхауса, и супруги начали подготовку к бракоразводному процессу.

Позднее певица появилась на премьере своего нового фильма «Атлас» в Лос-Анджелесе, США, без мужа, подогрев тем самым слухи об их расставании. 54-летняя артистка прошла по красной дорожке одна, однако при этом она не сняла кольцо с безымянного пальца левой руки.