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03:51, 1 июня 2024Россия

Пассажир остановившегося в московском метро поезда рассказал об инциденте

Пассажир: при остановке поезда на Сокольнической линии метро люди запаниковали

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress

Один из пассажиров остановившегося в московском метро поезда рассказал, что произошло во время инцидента. Юсуп Оздоев сообщил «Известиям», что пассажиры поезда запаниковали, поскольку заметили дым.

«Все начали кричать, разбивать стекла, двери, а мы с еще одним человеком подошли и раздвинули двери. Мы не знали, куда идти, было много народу. Машинист нам ничего не отвечал. Решили пойти дальше по тоннелю, в противоположную, откуда ехали, сторону», — высказался он.

По словам пассажира, люди начали бежать, так как боялись встречного поезда. В какой-то момент они остановились, чтобы связаться со службой спасения. Оздоев добавил, что смог по путям добраться до следующей станции, где его встретил сотрудник метро.

Ранее одна из пассажиров поезда заявила, что во время технического сбоя на Сокольнической линии московского метро сотрудники подземки действовали профессионально. О техническом сбое на красной ветке стало известно вечером 31 мая. В настоящее время движение на ветке полностью восстановлено, никто из пассажиров не пострадал.

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      Маргарита Пименова
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