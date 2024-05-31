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00:17, 1 июня 2024Россия

Пассажир сообщила подробности инцидента в московском метро

Пассажир: сотрудники метро во время сбоя действовали профессионально

Фото: Global Look Press

Во время технического сбоя на Сокольнической (красной) линии московского метро сотрудники подземки действовали профессионально. Подробности инцидента РИА Новости рассказала одна из пассажиров.

«Все хорошо, они [службы] быстро остановили возгорание», — поведала женщина. По ее словам, машинист поезда пытался возобновить движение перед эвакуаций, обстановка была нормальной. «Сначала погас свет, но его включили. Потом повторно попробовали поехать и как-будто что-то закоротило», — сообщила собеседница агентства.

О техническом сбое на красной ветке стало известно вечером 31 мая.

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      Марина Совина
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