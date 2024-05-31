Пассажир сообщила подробности инцидента в московском метро

Пассажир: сотрудники метро во время сбоя действовали профессионально

Во время технического сбоя на Сокольнической (красной) линии московского метро сотрудники подземки действовали профессионально. Подробности инцидента РИА Новости рассказала одна из пассажиров.

«Все хорошо, они [службы] быстро остановили возгорание», — поведала женщина. По ее словам, машинист поезда пытался возобновить движение перед эвакуаций, обстановка была нормальной. «Сначала погас свет, но его включили. Потом повторно попробовали поехать и как-будто что-то закоротило», — сообщила собеседница агентства.

О техническом сбое на красной ветке стало известно вечером 31 мая.