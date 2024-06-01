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11:28, 1 июня 2024Экономика

В России высказались о последствиях санкций против аналога SWIFT

Депутат Арефьев: Россия сможет обойти санкции против аналога SWIFT

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Россия сможет обойти последствия западных санкций против банков третьих стран, которые используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка России — аналога SWIFT, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о последствиях таких ограничений.

«Все зависит от того, как поведут себя эти государства. Если Белоруссия, то она никаких мер принимать не будет. Если она получит ограничения, она не откажется от этой системы, она будет ее использовать, несмотря ни на какие санкции. А что касается других государств, наверное, некоторые откажутся проводить транзакции, что повлечет определенные трудности», — сказал депутат.

Дело в том, что есть много обходных путей, мы их уже опробовали, когда нам запретили пользоваться западноевропейскими системами, когда отключили от SWIFT. Но раньше мы вообще этой системы не знали, пересылали почтой накладные, поэтому, я думаю, любые платежи, но более замедленного действия можно будет возродить и ничего не пострадает. Только скорость прохождения транзакций немножко замедлится

Николай Арефьевдепутат Госдумы

Как сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на источники, страны G7 и Евросоюз начали обсуждать ограничения против банков третьих государств, которые пользуются российским аналогом SWIFT. В материале отмечалось, что некоторые финансовые учреждения, которые работают с этой системой, уже получили предупреждения.

Система передачи финансовых сообщений (СПФС) работала в тестовом режиме с 2014 года, а в 2017-м начала функционировать в полном объеме. В марте 2024-го ЦБ сообщал, что к СПФС подключены 556 участников из 20 стран.

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