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03:16, 1 июня 2024Экономика

G7 и ЕС захотели ввести санкции против использующих аналог SWIFT банков

Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают санкции против использующих СПФС ЦБ России банков

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюз начали обсуждать введений санкций против банков третьих стран, которые используют систему передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ. Это российский аналог системы SWIFT, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«В обсуждении… находятся меры, которые будут направлены против кредиторов в третьих странах, использующих похожую на SWIFT систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ для обхода ограничений», — сказано в статье.

Санкции обсуждаются в преддверии июньского саммита G7 в Италии. Однако конкретные шаги пока не согласованы, поэтому страны G7 могут принять разные варианты санкций, указали журналисты.

Как говорится в статье, некоторые использующие СПФС банки, через которые Россия якобы обходит наложенные Западом ограничения, уже получили уведомления о возможности введения «штрафных мер».

29 мая стало известно, что заместитель министра финансов США Уолли Адейемо прибыл с официальным визитом в Киев, где обсудит с украинскими партнерами ужесточение санкционного режима в отношении России. Также на повестке переговоров будет дальнейшая финансовая поддержка Киева.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов рассказал, что Штаты и их союзники проиграют от собственных санкций. Также он отметил, что Америка не думает об экономических интересах европейских государств.

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      Марина Совина
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