Россиян предупредили об изменении одной важной медицинской справки

Минздрав обновил форму медсправки о здоровье уезжающего в детский лагерь ребенка

Министерство здравоохранения обновило форму и порядок заполнения медицинской справки о здоровье ребенка, уезжающего в детский лагерь. Соответствующий приказ ведомства вступает в силу с воскресенья, 2 июня, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Теперь в справке будут указывать не только инфекционные, но и неинфекционные заболевания, операции и травмы, которые перенес ребенок. Сведения о прививках дополнят результатами обследований на туберкулез или заключением врача фтизиатра об отсутствии заболевания. Кроме того, появится информация об аллергических заболеваниях и реакциях, росте и массе тела, группе здоровья, результатах анализов на гельминтозы, а также сведения об осмотре на педикулез и чесотку.

Теперь все дети, отправляющиеся в детские лагеря, должны иметь на руках именно такой документ, указала директор департамента медицинской помощи детям, службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Виктория Сахарова в разговоре с «Парламентской газетой». «Новая справка позволяет врачу оперативно ориентироваться в перенесенных заболеваниях, хронических заболеваниях, проведенных ранее обследованиях», — отметила она.

Речь идет о справке по форме 079/у. Получить ее можно в школе или детском саду у медсестры в день обращения. Кроме того, документ могут выдать в детской поликлинике, к которой прикреплен ребенок, — в этом случае подготовка справки может занять 2-3 дня.