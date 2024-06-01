В словах главы НАТО усмотрели признак начала новой холодной войны

Политолог Блохин: слова НАТО о помощи Киеву предвосхищают начало холодной войны

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, ранее призвавшего альянс ежегодно выплачивать Киеву 40 миллиардов евро. В беседе с «Лентой.ру» эксперт назвал слова главы НАТО о помощи Украине признаком начала новой холодной войны.

Ранее Столтенберг призвал ежегодно выделять Украине 40 миллиардов евро. По словам генсека альянса, страны НАТО на протяжении двух лет уже выделяли для Украины эту же сумму за год, в связи с чем необходимо «сохранять поддержку как минимум на таком же уровне столько, сколько потребуется». Столтенберг также предложил закрепить обязательный порядок этих выплат и распределить ежегодную сумму между членами альянса, чтобы выделение средств для Украины было постоянным и предсказуемым.

«Это показывает, что ни о каком отказе от поддержки Украины на Западе не думают, они понимают, что Украина обходится дорого, но будут продолжать это делать. Запад считает, что нужно взвалить на себя это финансовое бремя, поскольку Украина для них крайне важна, поэтому они будут готовы идти на такие решения. В альянсе будут несогласные, будут протесты на уровне населения, но элиты государств продолжат идти в фарватере внешней политики США», — объяснил Блохин.

США будут перераспределять финансовое бремя поддержки Украины. (...) Нужно готовиться к долгосрочной холодной войне с Западом и милитаризации европейских держав и экономик Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН

Специалист также дал оценку тому, насколько тяжелым для бюджета стран НАТО будет обязательство ежегодной выплаты в размере 40 миллиардов евро в пользу Киева.

«40 миллиардов евро — это сумма значимая, но не фантастическая. (...) Военный бюджет составляет 830 миллиардов долларов. Думаю, все страны Европы смогут позволить себе такую выплату, она будет для европейских экономик вполне подъемной», — заключил собеседник «Ленты.ру».

30 мая Столтенберг заявил, что союзники по НАТО должны советоваться по вопросу отправки своих войск на Украину.

