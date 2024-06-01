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02:12, 1 июня 2024Культура

Умер актер из сериала «Тихий Дон»

Умер актер из сериала «Тихий Дон» Дмитрий Липинский

Фото: театр «Студия театрального искусства»

В Москве умер актер театра «Студия театрального искусства» (СТИ) Дмитрий Липинский. Об этом сообщил телеканал «360».

34-летний артист не вышел на работу в пятницу, 31 мая, не отвечал на звонки. Спасатели вскрыли дверь его квартиры, где и обнаружили тело.

СТИ отменил субботнюю постановку «Мастер и Маргарита», в которой Липинский играл роль Понтия Пилата. На телеэкранах актер отметился ролями в сериалах «Тихий Дон» и «Петр Лещенко. Все, что было...»

Ранее сообщалось о смерти актера из фильма «Кин-дза-дза!» Валерия Фролова. За свою карьеру 76-летний Фролов сыграл более чем в 20 фильмах и сериалах, в частности, он снялся в таком проекте, как «Следствие ведут знатоки».

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      Марина Совина
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