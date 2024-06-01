ТАСС: в Белгороде прозвучало около 20 взрывов, работает система ПВО

В небе над Белгородом прозвучало около 20 взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Включена сирена ракетной опасности, жителей информируют о ракетной опасности.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Граждан призвали не подходить к окнам и оставаться в укрытиях.

Днем 31 мая украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон.