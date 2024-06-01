В Белгороде прозвучало около 20 взрывов
ТАСС: в Белгороде прозвучало около 20 взрывов, работает система ПВО
В небе над Белгородом прозвучало около 20 взрывов. Об этом сообщает ТАСС.
В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Включена сирена ракетной опасности, жителей информируют о ракетной опасности.
Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Граждан призвали не подходить к окнам и оставаться в укрытиях.
Днем 31 мая украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон.