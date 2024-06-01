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01:00, 1 июня 2024Россия

В Белгороде прозвучало около 20 взрывов

ТАСС: в Белгороде прозвучало около 20 взрывов, работает система ПВО

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

В небе над Белгородом прозвучало около 20 взрывов. Об этом сообщает ТАСС.

В городе работает система противовоздушной обороны (ПВО). Включена сирена ракетной опасности, жителей информируют о ракетной опасности.

Ранее в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность. Граждан призвали не подходить к окнам и оставаться в укрытиях.

Днем 31 мая украинский беспилотник врезался в многоквартирный дом в Белгороде. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате ЧП в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон.

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      Марина Совина
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