В Париже экоактивистка наклеила плакат поверх картины известного художника

В Париже экоактивистка наклеила плакат поверх картины «Маки» Клода Моне

В Париже экоактивистка из движения «Продовольственный ответ» наклеила плакат поверх картины «Маки» известного французского художника, представителя направления импрессионизма Клода Моне. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Как отметили представители организации, на работу художника была повешена «кошмарная версия той же картины, изображающая поле маков 2100 года, опустошенное пламенем и засухой». На участнице акции была футболка «+4 градуса — это ад». Как уточнили активисты, таким образом она стремилась обратить внимание на последствия изменения климата, где «южная Европа будет напоминать Сахару, снег исчезнет с Гималайского хребта, а муссоны в северной Индии прекратятся, что значительно повлияет на ее сельское хозяйство».

Акция не принесла ущерба работе Моне. Как уточнили в руководстве музея Орсе в Париже, после осмотра картина была снова выставлена и теперь ее могут посетить все желающие. Музей подаст жалобу на организацию за попытку испортить картину.

Экологические движения не в первый раз пытаются нанести ущерб наследию известного художника. 11 февраля Две экоактивистки облили супом картину Моне «Весна», размещенную в музее в Лионе.